Украина получит еще один крупный транш от ЕС

Помощь ЕС Украине во время войны продолжается. Наша страна получит новый, уже шестой транш в рамках Ukraine Facility на 2,3 миллиарда евро.

Такое решение утвердил Совет ЕС.

Там говорят, что данная выплата стала возможной благодаря успешному выполнению Украиной восьми необходимых шагов для этого транша, а также завершению одного из невыполненных пунктов, связанного с четвертым траншем.

Указывается на то, что данные средства направят прежде всего на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и обеспечение бесперебойной работы государственного управления.

Добавляется при этом, что программа поддержки тесно связана с Планом для Украины, который определяет стратегию Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также график внедрения реформ, необходимых для дальнейшего движения к членству в ЕС.

Резюмируется, что Украина выполнила 63 из 68 шагов, предусмотренных текущим этапом программы.

