В Украине копейки могут переименовать в шаги

Монеты копейки в Украине могут стать шагами. В четверг, 18 декабря, Верховная Рада поддержала в первом чтении такое переименование по предложению НБУ, дав за это 264 голоса.

Стоит напомнить, что данный законопроект был зарегистрирован 1 октября 2025 года. В настоящее время документ ожидает второго чтения, которое запланировано на 27 декабря.

По словам инициаторов таких изменений, это станет символическим завершением денежной реформы 1996-го года.

Указывается при этом, что слово шаг часто встречается в произведениях Тараса Шевченко, Леси Украинки, Ивана Котляревского и других наших классиков.

Отмечается, что в 1918-м году Центральная Рада выпускала разменные деньги номиналом 10-50 шагов. Они использовались в обращении до 1919 года, после чего были отменены большевиками.

Подчеркивается: «Данное решение имеет не только технический, но и символический смысл. Копейка – наследие московской империи и советского прошлого. В то время как шаг – историческое украинское название, которое употреблялось еще во времена Гетманщины и Украинской Народной Республики».

Финансовый регулятор также поведал, что в обращении в Украине находится почти 14 миллиардов монет. В дальнейшем планируется выпускать только монеты в 50 шагов в течение примерно трех-четырех лет, в количестве десятков миллионов штук. Все остальные номиналы будут от одной гривны и выше.

Ранее в ЕС сделали заявление по поводу денег для Украины.