Орбан сделал наглое заявление по поводу конфискации российских активов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное дерзкое заявление. Оно касается конфискации российских активов.

Политик сказал: «На мой взгляд, дело о замороженных российских активах умерло. Вчера вечером я увидел, что стран-противников этой идеи достаточно, что при голосовании квалифицированным большинством было блокирующее меньшинство».

Добавляется: «Даже если разговоры когда-либо возобновятся, нет никаких шансов, что станет больше сторонников компенсации».

Ранее Макрон сделал заявление по поводу денег для Украины.