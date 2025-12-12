Мерц сообщил неприятную для Украины новость

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил неприятную новость для Украины. Она касается помощи для нашей страны.

Дополнительных средств не будет.

Чиновник сказал: «Остаются в силе те обязательства, которые мы уже предусмотрели в федеральном бюджете 2026-го года. Мы поддержим Украину в следующем году в объеме примерно 15 миллиардов евро».

Добавляется: «Мы также мобилизовали дополнительную экстренную помощь, но всё это уже утверждено в бюджете следующего года. Дальнейшие выплаты со стороны Германии не предусмотрены. Единственное, что может быть предусмотрено – это гарантии, которые нам нужно будет предоставить в связи с использованием российских активов».

По его словам, наша страна пока обеспечена финансированием лишь на первый квартал 2026-го года, поэтому понадобятся дополнительные средства.

