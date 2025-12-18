США приостановили санкции против российских банков

Администрация Дональда Трампа приняла решение о частичном снятии ограничений с финансовых учреждений, участвующих в проектах в сфере гражданской ядерной энергетики. Об этом в среду сообщило Министерство финансов США.

По заявлению Минфина, выдана генеральная лицензия, которая позволяет осуществлять финансовые операции с определенными российскими банками до 18 июня 2026 года. Лицензированные транзакции должны быть связаны исключительно с проектами, начавшимися до 21 ноября 2024 года.

К банкам, которым предоставлено разрешение на осуществление операций, относятся: Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Совкомбанк, банк «Открытие», Росбанк, банк «Зенит», банк «Санкт-Петербург», Национальный клиринговый центр, Центробанк РФ и другие.

Кроме того, лицензия Минфина США распространяется на компании, в которых указанные банки имеют долю не менее 50%. Однако разрешение касается исключительно транзакций для поддержки гражданской ядерной энергетики. Все остальные финансовые операции остаются под действием санкций.

Напомним, у Трампа опровергли подготовку новых санкций против России.