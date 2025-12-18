Президенту США Дональду Трампу получил от России ящик красной игры из Хабаровского края. Об этом информирует региональный Минпромторг.

Там рассказали: «Дональд Трамп попробует красную икру из Хабаровского края. Деликатес американскому президенту передал главный переговорщик США Стив Уиткофф».

Также информируется, что икру, произведенную на рыбокомбинате в поселке Чныррах Николаевского района, Стив Уиткофф попробовал на обеде в московском ресторане «Савва» перед тем, как отправиться в Кремль.

Уверяется, что это угощение произвело на дипломата большое впечатление, и ему подарили целый ящик икры, который он и отвез своему боссу.

