Видео-Новости > Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ

Александр Панько
02.10.25 10:13
101
Французский спецназ неподалеку от побережья страны захватил российский нефтяной танкер, с которого, вероятно, запускали дроны над Европой. Об этом сообщает местная газета Le Parisien.

«Российский танкер прибыл к побережью Франции в понедельник. Есть подозрение, что он принадлежит к российскому „теневому флоту“ и сыграл определённую роль в подозрительных полётах дронов над Данией в последние дни (...). Пушпа (Pushpa) — один из кораблей, оказавшихся в центре расследования в Дании после пролёта неопознанных беспилотников над несколькими чувствительными объектами, такими как военные базы и аэропорты, в течение последних дней», — говорится в сообщении.

Судно обходило санкции через продажу российской нефти, подозревается в том, что в период 22–25 сентября использовалось как платформа для запуска дронов возле Дании, когда неизвестные БПЛА пролетали над аэропортом Копенгагена.

Подозрительный 244-метровый танкер, построенный в 2007 году, неоднократно менял название и флаг, поочерёдно регистрируясь в Габоне, Маршалловых островах и Монголии

Кроме Европейского Союза, он находится под санкциями Канады, Швейцарии, Новой Зеландии и Великобритании

«Это „теневое“ судно российского флота, шедшее под флагом Бенина, с понедельника находится вблизи территориальных вод Франции, у побережья Сен-Назара (Луара-Атлантика). Согласно веб-сайту Marine Traffic, 20 сентября он вышел из Приморска (Россия) и, как ожидалось, 20 октября должен был достичь Вадинара (Индия)», — отмечает СМИ.

Напомним, Зеленский сделал резонансное заявление по поводу российских дронов над Европой.

Тэги: Россия, Франция, спецназ, танкер, дроны

01.10.25 12:02

Как Северная Украина на местных выборах голосовала

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Кто такой Сатоши Накамото?
01.10.25 19:50

Кто такой Сатоши Накамото?

Автор: «Фраза»

fraza.com
02.10.25 12:24

Спасатели рассказали о ситуации в Славутиче после российского обстрела

02.10.25 12:21

Израиль дал жителям Газы последний шанс покинуть город

02.10.25 12:13

В ГСЧС прокомментировали затопление Одессы

02.10.25 12:04

Конотоп остался без электричества и воды

02.10.25 11:56

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 112 460 солдат

02.10.25 11:46

В Украине военным разрешили переводиться между ВСУ и Нацгвардией

02.10.25 11:18

На Черниговщине ввели жесткие графики отключений света

02.10.25 10:46

Украина получила 4 млрд евро за счет активов РФ

02.10.25 10:34

В Крыму усилили ограничения на продажу бензина

02.10.25 11:18

На Черниговщине ввели жесткие графики отключений света

02.10.25 09:49

В Одессе увеличилось число погибших из-за непогоды

02.10.25 09:11

США помогут Украине наносить удары вглубь РФ, — СМИ

01.10.25 13:47

В Сенат США внесли резолюцию о ежемесячной передаче Украине $10 млрд активов РФ

01.10.25 11:25

Ни одна империя не смогла стереть Украину, и России это также не удастся, — Зеленский

01.10.25 09:22

В Европе обсуждают закрытие неба над половиной Украины, — СМИ

30.09.25 19:00

Война в Украине: Трамп сделал ряд громких заявлений

30.09.25 14:35

ЕС выделит Украине 2 миллиарда евро на производство дронов

30.09.25 10:40

В Киеве увеличилось число заболевших COVID-19 среди школьников

30.09.25 09:26

Госдолг Украины значительно увеличился за месяц

26.09.25 09:46

Трамп требует от Путина остановить войну

26.09.25 13:00

Стало известно, где и как будет сидеть Саркози

25.09.25 20:06

Трамп обсудил с Эрдоганом войну в Украине

28.09.25 10:20

Медик объяснил, чем же так полезны яблоки

26.09.25 10:41

Рютте — о Лаврове: на «министра со времен Христа» не стоит обращать внимания

28.09.25 10:20

Британский стоматолог поведала о вреде вейпов

26.09.25 16:06

Обнаружена неожиданная польза черной смородины

26.09.25 10:07

Мерц предложил дать Украине гигантский беспроцентный кредит

26.09.25 12:26

Немцы доказали, что газировка опасна для психики

29.09.25 09:36

Трамп разрешил Украине бить вглубь РФ, но есть нюанс, — Келлог

01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
