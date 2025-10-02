Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ

Французский спецназ неподалеку от побережья страны захватил российский нефтяной танкер, с которого, вероятно, запускали дроны над Европой. Об этом сообщает местная газета Le Parisien.

«Российский танкер прибыл к побережью Франции в понедельник. Есть подозрение, что он принадлежит к российскому „теневому флоту“ и сыграл определённую роль в подозрительных полётах дронов над Данией в последние дни (...). Пушпа (Pushpa) — один из кораблей, оказавшихся в центре расследования в Дании после пролёта неопознанных беспилотников над несколькими чувствительными объектами, такими как военные базы и аэропорты, в течение последних дней», — говорится в сообщении.

Судно обходило санкции через продажу российской нефти, подозревается в том, что в период 22–25 сентября использовалось как платформа для запуска дронов возле Дании, когда неизвестные БПЛА пролетали над аэропортом Копенгагена.

Подозрительный 244-метровый танкер, построенный в 2007 году, неоднократно менял название и флаг, поочерёдно регистрируясь в Габоне, Маршалловых островах и Монголии

Кроме Европейского Союза, он находится под санкциями Канады, Швейцарии, Новой Зеландии и Великобритании

«Это „теневое“ судно российского флота, шедшее под флагом Бенина, с понедельника находится вблизи территориальных вод Франции, у побережья Сен-Назара (Луара-Атлантика). Согласно веб-сайту Marine Traffic, 20 сентября он вышел из Приморска (Россия) и, как ожидалось, 20 октября должен был достичь Вадинара (Индия)», — отмечает СМИ.

Франція захопила «тіньове» судно РФ, з якого запускали дрони pic.twitter.com/rIqnHuCTsp — Максим (@lipcansmaks1) October 1, 2025

Напомним, Зеленский сделал резонансное заявление по поводу российских дронов над Европой.