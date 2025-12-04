Путин угрожает «любым путем» захватить Донбасс и другие территории Украины

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия «в любом случае» захватит Донбасс, а также южные и восточные области Украины. Его заявление цитируют российские СМИ.

Российский диктатор цинично заявил, что Москва предлагала Украине «вывести войска с Донбасса и не начинать военных действий», но «Киев выбрал воевать».

«Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или другим путем», — сказал Путин.

Стоит отметить, что российский диктатор употребляет слово «Новороссия» для обозначения южных и восточных областей Украины.

Напомним, Уиткофф доложил Трампу о «продуктивной» встрече с Путиным.