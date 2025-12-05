Путин сделал странное заявление о прекращении войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы «настроена прекратить войну», которую, по его версии, «развязал Запад руками Украины». Об этом говорится в интервью Путина индийским СМИ, которое распространили российские пропагандисты.

Хозяин Кремля не признал того, что именно Россия является страной-агрессором и напала на Украину.

Он заявил, что якобы именно западные страны «виновны» в войне, однако так и не объяснил, каким образом те «заставили» его напасть на соседнюю страну.

«Россия настроена завершить войну, которую против нее начал Запад руками Украины», — заявил он.

Напомним, Путин угрожает «любым путем» захватить Донбасс и другие территории Украины.