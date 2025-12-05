МВФ назвал условия новой программы для Украины

Директорка Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак заявила, что Исполнительный совет будет рассматривать новую программу для Украины только после выполнения всех предыдущих условий и подтверждения гарантий финансирования. Об этом она отметила в комментарии Укринформа.

Таким образом, на данный момент нет даты заседания Исполнительного совета МВФ по Украине.

В список предпосылок входит, в частности, принятие государственного бюджета на 2026 год, расширение налоговой базы, которая будет охватывать доходы от онлайн-операций, устранение таможенных лазеек для импорта потребительских товаров, а также отмена льгот по регистрации плательщиков НДС. Кроме того, украинская власть пообещала проводить контрмеры против неформальной экономики, «в частности путем усиления конкуренции в сфере государственных закупок и устранения лазеек в действующем Трудовом кодексе».

Что касается гарантий финансирования, — необходимо обеспечить их достаточные объемы, а также получить соответствующие гарантии от доноров.

В контексте реструктуризации ВВП-варантов Козак пояснила, что МВФ принял к сведению предложение украинской власти, сделанное владельцам варантов 1 декабря.

«Любое соглашение о реструктуризации долга будет оцениваться в контексте обеспечения устойчивости долга и финансовых гарантий, которые будут нужны Украине в рамках программы», — добавила Козак.

Отдельно она напомнила, что в Киеве заверили в приверженности реформам, что включает мобилизацию внутренних доходов, борьбу с неформальной экономикой, защиту независимых антикоррупционных институтов и реструктуризацию долга для восстановления устойчивости.

Напомним, Украина и МВФ согласовали новую программу кредитования.