Новости > Стало известно, как будут отключать электричество в Украине 29 ноября

Стало известно, как будут отключать электричество в Украине 29 ноября

Агата Кловская
28.11.25 19:19
95
Стало известно, как будут отключать электричество в Украине 29 ноября

Увы, в Украине сохраняются проблемы с электричеством. В субботу, 29 ноября, снова будут отключения, говорят в «Укрэнерго».

Там сообщают, что завтра будут применять меры ограничения энергопотребления во всех регионах в течение суток в том же объеме, как и несколько последних дней.

Информируется, что графики почасовых отключений будут вводиться с 00-00 до 23-59 объемом от 0,5 до 2,5 очередей, а для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности с 00-00 до 23-59.

Поясняется, что причина введения подобных ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Напомним, сегодня также применяли отключения объемом от 0,5 до 2,5 очередей.

Ранее в «Укрэнерго» назвали регионы, в которых наихудшая ситуация с электроснабжением.

fraza.com
