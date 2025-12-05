Раскрыта преступная группа, возглавляемая нардепом Анной Скороход

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины раскрыли преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в пятницу, 5 декабря.

«Продолжаются первоочередные следственные действия. Детали — позже», — говорится в сообщении.

По информации Украинской правды, речь идет о народном депутате от партии «За будущее» Анне Скороход. В настоящее время у нее проходят обыски.

По данным источников УП, задокументировано, как парламентарий вместе с сообщниками требовала с предпринимателя 250 тысяч долларов.

Народный депутат от партии «За будущее» Анна Скороход сообщила, что в ее жилье проводятся следственные действия. Об этом парламентарий написала в Facebook.

«Прямо сейчас в моем жилье проводятся следственные действия. Мне нечего скрывать, моя деятельность — на ладони. Тем не менее, время и контекст этих событий наводят на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность из-за принципиальной позиции», — написала Скороход.

Напомним, суд заочно арестовал Миндича.