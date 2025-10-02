В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета

Два самолета Delta Airlines столкнулись во время руления в аэропорту Ла-Гуардиа в Нью-Йорке. Пострадал один человек. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел вечером 1 октября. Оба самолета двигались на низкой скорости, когда один задел другой. В результате столкновения у одного из бортов частично оторвало крыло, а носовая часть другого получила значительные повреждения.

На борту находились 85 пассажиров. Все они были срочно эвакуированы. Пострадал только бортпроводник, его с травмами доставили в больницу.

«Delta будет сотрудничать со всеми соответствующими органами власти, чтобы разобраться в произошедшем, поскольку безопасность наших клиентов и людей превыше всего. Мы приносим извинения нашим клиентам за этот опыт», — заявили в компании.

Напомним, в США пассажирский самолет столкнулся в воздухе с вертолетом.