Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к РФ немедленно вернуть украинских детей

Генеральная Ассамблея ООН требует от России немедленно и без всяких предпосылок вернуть всех незаконно депортированных украинских детей. Соответствующая резолюция была принята большинством голосов. Об этом сообщает Укринформ.

«Генеральная Ассамблея... требует, чтобы Российская Федерация обеспечила немедленное, безопасное и безусловное возвращение украинских детей, которые были незаконно перемещены или депортированы; призывает РФ безотлагательно прекратить любую дальнейшую практику принудительного перемещения, депортации, разлучения детей с семьями и законными опекунами, изменение личного статуса, в том числе через гражданство, усыновление или размещение в приемных семьях и индоктринацию украинских детей», — идет речь в тексте резолюции.

Документ поддержала 91 страна. Против проголосовали 12 государств, еще 57 — воздержались.

Против резолюции, кроме самой России, проголосовали Беларусь, Иран, Никарагуа, Куба, Эритрея, Мали и еще несколько стран.

Воздержались при голосовании 57 стран. Среди них — Китай, Индия, Бразилия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Египет, Катар и Пакистан.

Заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца заявила, что эта резолюция касается не политики, а исключительно гуманности и моральной обязанности международного сообщества.

Она подчеркнула, что война РФ против Украины сделала детей самой уязвимой целью агрессии. По словам дипломатки, Россияне не только убивает и калечит детей, но и пытается стереть их идентичность.

Беца подчеркнула, что на оккупированных территориях и в России украинским детям запрещают родной язык, литературу и историю, а навязывают вражескую пропаганду. Детей заставляют повторять фейки о «нацистском государстве», а также привлекают в так называемые «детские армии», где их подвергают «военной подготовке и идеологической обработке».

Данные МИД свидетельствуют о том, что на сегодняшний день РФ депортировала по меньшей мере 20 тысяч украинских детей. Украине пока удалось вернуть домой только 1850 из них.

Президент Генассамблеи ООН Анналена Бербок во время рассмотрения проекта подчеркнула, что депортация детей является грубым нарушением международного гуманитарного права.

Она напомнила, что статья 49 Четвертой Женевской конвенции запрещает принудительное перемещение гражданских лиц с оккупированных территорий в любых обстоятельствах. Также Конвенция о правах ребенка гарантирует право каждого ребенка на идентичность, семейную жизнь, гражданство и защиту от похищения.

По словам Бербок, вопрос возвращения детей невозможно рассматривать отдельно от факта российского вторжения. Она отметила, что Генассамблея действует последовательно в условиях, когда Совет Безопасности ООН остается неспособным принимать решение из-за позиции РФ.

«11 чрезвычайная специальная сессия принимает решение во имя всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в Украине, для защиты международного порядка, украинского народа и наиболее уязвимых среди них — детей», — заявила Бербок.

Дипломаты подчеркнули, что поддержка резолюции является голосом за международное право и справедливость, поскольку она создает инструменты для того, чтобы похищенные дети могли снова жить на родной земле.

Напомним, стало известно, сколько детей вернула Украина за время войны.