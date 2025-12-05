Самолет Зеленского преследовали дроны военного типа, — СМИ

Четыре неизвестных беспилотники следовали по маршруту полета самолета президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Ирландию. Об этом сообщает The Journal.

По данным издания, самолет приземлился в аэропорту Дублина немного раньше запланированного. При этом дроны достигли места, где ожидался пролет Зеленского, «точно в назначенное время».

После этого беспилотники кружили над судном ВМС Ирландии, которое было тайно направлено в Ирландское море на фоне визита украинского лидера. В Ирландии решили не сбивать дроны, а на борту корабля не было средств для их нейтрализации.

Неназванные источники сказали The Journal, что беспилотники взлетели с северо-востока Дублина и находились в воздухе до двух часов. Полиция Ирландии расследует инцидент. Пока что неизвестно, кто запустил и управлял дронами.

Ирландские правоохранители считают, что целью было нарушить прибытие самолета Зеленского в Ирландию, поскольку на беспилотниках были включены огни.

Комиссару полиции Ирландии сообщили о происшествии во вторник, 2 декабря, утром. Также об инциденте проинформировали премьер-министра Ирландии Михола Мартина и министров юстиции и обороны. Неизвестно, была ли доведена информация о беспилотниках до команды президента Зеленского.

Как утверждают журналисты, службы безопасности Ирландии установили, что дроны в аэропорту Дублина были крупными, очень дорогими, военного класса, и инцидент можно классифицировать как гибридную атаку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской в ночь на 2 декабря прибыл в Ирландию.

Глава украинского государства в ходе визита встретился с премьером Ирландии Михолом Мартином.