Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов

На реке Окаванго в Ботсване слон напал на туристов из США и Великобритании. Зверь перевернул два каноэ, в которой находились две супружеские пары.

Также он ударил одну из женщин хоботом.

Инцидент произошел во время сафари и был снят на видео.

Позже выяснилось, что гиды туристов подплыли слишком близко к слонихе с двумя слонятами, после чего самец стада начал погоню за лодками по мелководью.

Люди лишь чудом избежали смерти.

Ранее появилось видео, как в Таиланде слон зашел покушать в местный магазин.