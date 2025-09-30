Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов

На реке Окаванго в Ботсване слон напал на туристов из США и Великобритании. Зверь перевернул два каноэ, в которой находились две супружеские пары.
Также он ударил одну из женщин хоботом.
Инцидент произошел во время сафари и был снят на видео.
Позже выяснилось, что гиды туристов подплыли слишком близко к слонихе с двумя слонятами, после чего самец стада начал погоню за лодками по мелководью.
Люди лишь чудом избежали смерти.
Ранее появилось видео, как в Таиланде слон зашел покушать в местный магазин.