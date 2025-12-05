Путин туманно высказался о мирном плане США по Украине

Президент России Владимир Путин продолжает юлить. В общении с индийскими журналистами он туманно высказался о мирном плане США по Украине.

Российский лидер сказал: «Сказать сейчас, что конкретно нам не подходит, а с чем мы могли бы согласиться, мне кажется, это преждевременно, потому что это может просто нарушить тот режим работы, который пытается организовать президент Дональд Трамп».

Политик добавил: «Я думаю, что надо включаться в эту работу, а не мешать».

Ранее мы писали, что Путин угрожает «любым путем» захватить Донбасс и другие территории Украины.