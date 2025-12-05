Все разделы

Новости > Верховная Рада утвердила формат вступительной кампании 2026 года

Верховная Рада утвердила формат вступительной кампании 2026 года

Агата Кловская
05.12.25 15:42
145
Верховная Рада утвердила формат вступительной кампании 2026 года

В Украине в следующем году абитуриенты будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ) по прошлогодней модели — в один день с возможностью дополнительных сессий. Соответствующие нормы содержит закон № 13650. Об этом сообщает сайт Верховной Рады и председатель комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Согласно закону, в 2026 году соискатели образования не будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА) — ни в школах после 4-х, 9-х и 11-х классов, ни на других уровнях образования. Бабак отмечает, что это решение принято из соображений безопасности и необходимости обеспечить равный доступ к образовательным услугам в военное время.

Перечень предметов НМТ остается неизменным. Абитуриентам нужно будет сдать тесты по:

— украинскому языку;

— математике;

— истории Украины;

— одному предмету на выбор: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.

Все результаты НМТ, начиная с 2023 года, остаются в силе для поступления в 2026 году.

В то же время в Верховной Раде отмечают, что законопроект разработали, чтобы провести вступительную кампанию в условиях военного положения по специально определенному порядку. Документ должен:

— обеспечить безопасность поступающих;

— гарантировать равные условия сдачи теста, в том числе для тех, кто находится за рубежом;

— снизить социальное напряжение через четкие и предсказуемые правила;

— сохранить интеллектуальный потенциал страны и стимулировать обучение в Украине.

Модель НМТ в формате одного дня также поддержали из-за рисков безопасности и необходимости минимизировать передвижения участников.

Напомним, на днях парламентский комитет по вопросам образования одобрил законопроект, который определяет правила вступительной кампании 2026 года и утверждает формат НМТ.

Тэги: Верховная Рада Украины, образование, вступительная кампания

