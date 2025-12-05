Врачу Мэттью Перри вынесли приговор

Врач, который поставлял голливудскому актеру Мэттью Перри наркотическое успокоительное кетамин и этим привел к его смерти, проведет за решеткой два с половиной года. Такое наказание для Сальвадора Пласенции определил суд в Калифорнии, передает BBC.

Отмечается, что в федеральную тюрьму медик попал сразу из зала суда.

Пласенция лично передавал Перри кетамин, хотя знал о проблемах актера с зависимостью и рисках для его здоровья. 54-летняя звезда сериала Друзья умер в результате передозировки.

Во время заседания доктор выразил раскаяние в своих действиях и просил суд о смягчении приговора, поскольку воспитывает двухлетнего ребенка. Семья Перри хотела для Пласенции более строгого наказания.

В деле о фактическом убийстве актера фигурируют еще четыре обвиняемых. Их судьбу суд решит позже.

Напомним, Мэттью Перри предвидел свою смерть.