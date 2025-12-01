Путин подписал бюджет России на следующий год с гигантскими военными расходами

Президент России Владимир Путин подписал федеральный бюджет России на 2026-й год. Как информирует Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, в нем заложено почти 40% расходов на армию и силовой блок.

Информируется: «Это рекорд со времен СССР и прямой сигнал, что мир в планы Кремля на ближайший год не входит».

Говорится также о том, что отмечается, что санкции обрушили доходы России от нефти и газа, в связи с чем в бюджете заложен гигантский дефицит в 1,6% ВВП.

Добавляется, что для того, чтобы закрыть дыры, Кремль урезает социальные программы: их доля в бюджете снизилась до 25%, это минимум за 20 лет.

При этом вводятся новые налоги – повышается НДС до 22%, усложняет работу малого бизнеса, вводит различные сборы для бизнеса и простых россиян.

Резюмируется: «Фактически, платить за войну придется населению России – через налоговое давление и сворачивание социальных услуг. Этот бюджет в очередной раз подтверждает, что приоритетом для Кремля остается затяжная война, даже ценой деградации экономики и обнищания собственного населения».

