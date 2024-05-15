Очередная российская авиабомба упала на территории РФ

Российский самолет сверг авиационный боеприпас на поселок в Воронежской области вечером во вторник, 14 мая. Об этом сообщил российский независимый ТГ-канал Astrа.

Сообщается, что боеприпас разразился, на месте образовалась воронка глубиной около метра, но пострадавших нет.

Astrа отмечает, что за этот день, 12 мая, две авиабомбы ВКС РФ впустили на Белгородскую область. За 10-11 мая ВС РФ впустили в Белгородскую область 5 авиабомб. 4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены.

«Российские власти причину этого события скрыли. Таким образом, за последние месяцы на российские и оккупированные украинские регионы российские ВКС сбросили по меньшей мере 35 ФАБ и один неустановленный боеприпас», — говорится в сообщении.

Напомним, стало известно, сколько авиабомб Россия сбросила на собственную территорию.