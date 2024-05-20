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Новости > Итальянцы назвали вескую причину отказаться от употребления мяса

Итальянцы назвали вескую причину отказаться от употребления мяса

Агата Кловская
20.05.24 06:51
168
Итальянцы назвали вескую причину отказаться от употребления мяса

Эксперты из Школы перспективных исследований Sant'Anna в Италии призвали отказаться от употребления мяса. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что отказ от мясных продуктов в пользу растительных снижает риск развития рака и сердечнососудистых заболеваний за счет снижения воспаления в организме и нормализации обмена липидов и глюкозы.

Во время своей работы специалисты провели анализ имеющихся научных сведений о влиянии питания на риски развития различных заболеваний.

Кроме этого, учитывались результаты других систематических обзоров, мета-анализов и научных работ.

Итальянцы сконцентрировались на оценке пользы растительных диет, включая веганство, ововегетарианство (допускает потребление яиц), лактовегетарианство (допускает потребление молочных продуктов) и лакто-ововегетарианство (разрешены и яйца, и молочные продукты).

В результате выяснилось, что веганская и вегетарианская диеты были связаны со значительными общим снижением вероятности развития рака, диабета и ожирения.

Сообщается, что польза такого питания была обусловлена снижением концентрации С-реактивного белка в организме (информативный маркер воспаления), повышением резистентности к инсулину, улучшением контроля сахара в крови, снижением уровня «плохого» холестерина и жировой массы в теле.

Впрочем, уточняется и то, что связь между отказом от мясных продуктов и показателями кровяного давления осталась неясной.

Информируется, что угроза развития рака желудочно-кишечного тракта (желудка, кишечника, пищевода) был ниже у тех, кто избегал употребления красного мяса.

Резюмируетя, что более высокая продолжительность жизни и крепкое здоровье людей, отказавшихся от мясных продуктов, было следствием не только изменений в питании, но и выбором и пользу здорового образа жизни в целом.

Ранее британский диетолог рассказал, как похудеть без диеты.

Тэги: мясо, ученые, здоровье, мир, наука

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