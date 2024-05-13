Лиана Aspidopterys obcordata: раскрыта одна из тайн китайской народной медицины

Международная группа ученых раскрыла один из секретов китайской народной медицины. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что употребляемая в Китая лиана Aspidopterys obcordata способна предотвратить образование камней в почках.

Поясняется, что дайцы (один из народов Китая, Мьянмы и Таиланда) употребляли это растение для лечения инфекций мочевыводящих путей, цистита и камнеобразования в почках.

Во время своей работы эксперты взяли крыс со склонностью к образованию камней в почках. Опыт на грызунах продемонстрировал, что AOFOS (особые углеводы из Aspidopterys) проникают в мочевую систему животных. Низкие дозы препарата из растения меняли свойства ионов кальция, предотвращая образование камней из оксалата кальция в почках у крыс.

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