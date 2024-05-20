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Новости > Ученые узнали, какой должна быть настоящая дружба

Ученые узнали, какой должна быть настоящая дружба

Александр Панько
20.05.24 03:44
118
Ученые узнали, какой должна быть настоящая дружба

Эксперты из университета штата Айдахо в США поведали о том, какой должна быть настоящая дружба. Появились данные их отчета.

Ученые провели два исследования, целью которых было выявить необходимые и желательные (но не обязательные) черты характера в дружеских отношениях.

В первом тесте добровольцам следовало создать портрет идеального друга, используя ограниченный бюджет «очков»: каждому подопытному дали некоторое количество жетонов, которые нужно было распределить между такими параметрами как верность, надежность, честность, умение прощать, эмоциональный интеллект, желание делиться информацией и способность возвращать долги.

Указывается, что в условиях низкого бюджета «очков» людям пришлось тратить жетоны только на самые нужные с их точки зрения качества.

В результате оказалось, что верность, надежность и честность оказались самыми важными чертами при выборе друзей. Ради них люди были готовы пренебречь эмоциональным интеллектом, готовностью прощать и даже добросовестностью при возврате долгов.

В то же время, во время второго теста подопытным нужно было выбирать между комбинациями положительных и отрицательных черт гипотетических друзей. Например, один из предложенных товарищей мог быть верным, но ненадежным, а второй – наоборот.

Информируется, что результаты подтвердили выводы первого испытания.

Резюмируется, что пол людей практически не повлиял на их предпочтения в дружбе.

Ранее психологи рассказали о дружбе кое-что важное.

Тэги: ученые, мир, наука, дружба

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