В заморской территории Франции, Новой Каледонии, на протяжении нескольких дней продолжаются массовые беспорядки. Поводом для них стало решение французского парламента предоставить право голоса на местных выборах живущим на острове выходцам из метрополии, что расценили как попытку Парижа усилить свое влияние в Новой Каледонии и помешать ему добиться независимости.

Франция объявила в Новой Каледонии чрезвычайное положение и обвинила в причастности к организации протестов Азербайджан.

В Азербайджане отвергли «оскорбительные заявления» французского министра и, в свою очередь, обвинили Париж в проведении «кампании клеветы». МИД страны выступил с официальным сообщением, в котором говорилось, что Баку «полностью отвергает необоснованные обвинения» и отрицает любую связь с участниками беспорядков. В заявлении они были названы «лидерами борьбы за свободу Новой Каледонии». Франции в Баку посоветовали вместо обвинений сосредоточиться «на провальной политике своей страны в отношении заморских территорий».