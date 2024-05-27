Президент Эстонии пообещал поставить Путина на колени

Президент Эстонии Алар Карис сделал громкое заявление по поводу России и ее лидера Владимира Путина. Слова политика цитирует издание Yle.

Он сказал: «Даже избавление от президента Владимира Путина не обязательно приведет к переменам. Для перемен необходимы несколько факторов, наиболее важным из которых является желание людей воспользоваться этой возможностью».

Эстонец добавил: «Возможно, нам придется пережить еще немало российских лидеров, прежде чем что-то начнет происходить. Поэтому давление со стороны стран Запада необходимо, в том числе, для того, чтобы даже простые россияне поняли, что надо что-то делать».

Глава государства пообещал: «Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и Владимира Путина на колени. Тогда могут начаться серьезные дискуссии о прекращении войны в Украине».

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