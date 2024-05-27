Испанцы назвали простой способ улучшить свой сон

Эксперты из Католического университета Святого Антония в Испании поведали, как легко улучшить качество своего сна. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что это способствует экстракт вербены лимонной, который увеличивает выработку мелатонина и снижая уровень тревожности.

Данный экстракт употреблялся в течение девяноста дней 33 здоровыми людьми с нарушениями сна.

Поясняется, что вербена лимонная или алоизия трехлистная – это многолетний кустарник, произрастающий в Аргентине, Парагвае и Бразилии. Ее листья обладают антиоксидантными, противомикробными, противораковыми и седативными свойствами, которые объясняются наличием полезного растительного вещества вербаскозида в составе.

Указывается, что подопытные ежедневно принимали капсулы, каждая из которых состояла из вербаскозида не менее, чем на 24%.

Сообщается, что в состав одной капсулы входило 400 мг экстракта лимонной вербены.

Отмечается, что качество сна добровольцев по завершении опыта оценивалось по четырем показателям: латентности (дневной сонливости, скорости засыпания), эффективности, качества бодрствования и легкости пробуждения.

В результате выяснилось, что через девяносто дней после начала приема у участников наблюдалось значительное улучшение качества сна по всем четырем показателям.

Люди также продемонстрировали снижение уровня стресса на 9,1 балла.

При этом некоторые добровольцы заявили об ослаблении симптомов тревожности.

Резюмируется, что седативный эффект экстракта лимонной вербены обусловлен его способностью усиливать выработку мелатонина в организме – это основной гормон эпифиза, который служит регулятором циркадного ритма всех живых существ.

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