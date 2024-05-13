Американцы рассказали о вреде работы по ночам

Эксперты из университета штата Вашингтон и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории в США рассказали о вреде работы по ночам. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что подобная трудовая деятельность нарушает белковые ритмы, связанные с регуляцией уровня глюкозы в крови, энергетическим обменом и воспалением.

Увы, по их словам, все это может способствовать развитию хронических метаболических болезней.

Так, как информируется, лишь несколько ночных смен в неделю достаточно для повышения риска появления диабета, ожирения и других сбоев в обмене веществ.

Дело в том, говорят американцы, что в организме параллельно действуют разные процессы, связанные с биологическими часами в мозге, и когда естественные ритмы нарушаются, возникает постоянный стресс, который связан с долгосрочными последствиями для здоровья.

Ученые в ходе работы провели лабораторный эксперимент с добровольцами, которых поместили на смоделированные ночные или дневные смены в течение трех дней.

Сообщается, что после последней смены участники бодрствовали в течение суток при постоянных условиях (освещении, температуре, позе и приеме пищи), чтобы измерить свои внутренние биологические ритмы без внешних вмешательства.

Изучение регулирующих уровень глюкозы белков продемонстрировало, что ночные смены полностью изменили глюкозные ритмы у участников опыта.

Кроме этого было установлено, что процессы, связанные с выработкой и чувствительностью к инсулину, больше не синхронизировались у людей на ночной смене.

Подчеркивается, что данные механизмы должны действовать вместе, чтобы поддерживать уровень глюкозы в пределах здорового диапазона.

Говорится, что этот эффект может быть вызван регуляцией инсулина, пытающейся отменить изменения уровня глюкозы, вызванные ночным графиком.

Ранее был придуман радикальный метод борьбы с ожирением.