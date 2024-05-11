Мир юрского периода: Теория хаоса (2024): трейлер и дата выхода нового мультфильма

Вышел трейлер мультфильма «Мир юрского периода: Теория хаоса».

По сюжету мультфильма «Мир юрского периода: Теория хаоса», туристы-меловики собираются вместе, чтобы разгадать тайну, и неожиданно узнают о мировом заговоре, который угрожает не только динозаврам, но и им самим.

Премьера «Мир юрского периода: Теория хаоса» состоится 24 мая 2024 года на Netflix.

Трейлер «Мир юрского периода: Теория хаоса»: