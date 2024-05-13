Развеян очередной популярный миф о курении

Эксперты из университетов Лафборо и Лестера в Великобритании развеяли очередной популярный миф о курении. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что набор веса после отказа от этой пагубной привычкой связан с плохими пищевыми привычками (злоупотреблением сахаром, солью и жареными блюдами), а не с самим фактом прекращения курения.

Всего ученые проанализировали данные о 83 тысячах взрослых людей.

Их поделили на две группы в зависимости от статуса курения.

Так, в первую группу вошли 6 454 человека с индексом массы тела 26, средний возраст которых составил 40 лет. Они были определены как курящие.

Вторая группа (некурящие) состояла из 77 327 людей со средним возрастом 44 года. Индекс массы тела участников составил 25,7.

Подопытные заполнили анкеты с вопросами об их возрасте, поле, социально-экономическом статусе и статусе курения, а также об их обычном и диетическом рационе питания.

В результате выяснилось, что курильщики в два раза чаще пропускали приемы пищи и на 50% чаще проводили без еды более трех часов в дневное время по сравнению с некурящими.

Указывается и на то, что курящие в целом ели меньше, на 35% реже перекусывали между приемами пищи, нечасто употребляли пищу в качестве награды или от скуки.

Кроме этого ученые узнали, что, по сравнению с некурящими, курильщики на 8-13% реже ели сладкое между приемами пищи и на десерт, отдавая предпочтение жареным блюдам. Но, при этом, вторые добавляли соль и сахар в готовые блюда на 70% и 36% чаще.

Сообщается, что набор веса после отказа от курения может быть обоснован не увеличением количества потребляемой еды и самим фактом прекращения курения, а нездоровыми пищевыми привычками.

Резюмируется, что именно злоупотребление жареной пищей, солью и сахаром приводит к появлению лишних килограммов.

Ранее было найдено вещество, которое отбивает желание курить электронные сигареты.