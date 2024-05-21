Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев

В Киев с неанонсированным визитом прибыла глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом сообщает пресс-служба МИД ФРГ.
Отмечается, что целью визита Бербок является попытка заверить Украину в том, что, несмотря на ухудшение ситуации на поле боя, Германия и Европа будут продолжать твердо стоять на ее стороне, а также не будут прекращать оказывать ей помощь.
«Наша поддержка основывается на глубоком убеждении, что Украина победит в этой войне. Путин спекулирует на том, что в какой-то момент у нас иссякнут силы, но у нас есть сила духа. Вместе со многими другими странами со всех уголков мира Германия неуклонно стоит на стороне Украины. Народ Украины может рассчитывать на это в долгосрочной перспективе», — отметила Бербок.
Напомним, Германия купит для Украины три системы HIMARS.