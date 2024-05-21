Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев

В Киев с неанонсированным визитом прибыла глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом сообщает пресс-служба МИД ФРГ.

Отмечается, что целью визита Бербок является попытка заверить Украину в том, что, несмотря на ухудшение ситуации на поле боя, Германия и Европа будут продолжать твердо стоять на ее стороне, а также не будут прекращать оказывать ей помощь.

«Наша поддержка основывается на глубоком убеждении, что Украина победит в этой войне. Путин спекулирует на том, что в какой-то момент у нас иссякнут силы, но у нас есть сила духа. Вместе со многими другими странами со всех уголков мира Германия неуклонно стоит на стороне Украины. Народ Украины может рассчитывать на это в долгосрочной перспективе», — отметила Бербок.

Ankunft Außenministerin Baerbock in Kiew. Begrüßung durch Botschafter @MJaegerT Mehr auf @derspiegel pic.twitter.com/hPslpoI342 — Christoph Schult (@schultchristoph) May 21, 2024

Напомним, Германия купит для Украины три системы HIMARS.