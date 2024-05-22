В Раде предлагают «купить» бронь от мобилизации за 20 тысяч в месяц

В Комитете по экономическому развитию Верховной Рады наработали вариант экономического бронирования от мобилизации. Об этом сказал глава комитета Дмитрий Наталуха, сообщает пресс-служба парламента в среду, 22 мая.

По его словам, предложения «дают возможность работодателю самостоятельно определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса рабочих, уплатить 20 000 грн в месяц военного сбора за каждого из них».

По мнению Наталухи, украинскому бизнесу «все равно нужно бронирование, потому что он должен работать».

«Не будет бизнеса с его налогами — не за что будет удерживать наших защитников. Вот такая может кому-то неприятная, но очевидная правда. Но, еще раз — пусть бизнес решит сам, кто из его сотрудников является стратегическим», — заявил нардеп.

Он считает, что стратегическими должны быть не столько отрасли, которые определяют чиновники, «сколько конкретные работники, которых определяет работодатель».

«Экономическое бронирование — это новый механизм эффективного взаимодействия между бизнесом и государством. Но о сохранении экономики», — резюмировал Наталуха.

Напомним, Кабмин продлил срок бронирования от мобилизации.