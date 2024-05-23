В ГУР заявили, что знают количество и местонахождение бункеров Путина

Украинские разведчики знают, сколько бункеров имеет российский диктатор Владимир Путин и где они находятся. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«У него один из позывных это „бункерный“. Он любит это дело, как Граф Дракула прячется в подземельях», — отметил спикер.

Он добавил, что Путин не пускает в бункеры своих двойников.

«Своих двойников он пускает на другие задачи, где не так безопасно», — отметил представитель ГУР.

Напомним, в ГУР рассказали, сколько у Путина двойников.