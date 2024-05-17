Австралийцы рассказали, как легко можно «омолодить» мозг

Эксперты из университета Квинсленда в Австралии заявили, что мозг можно «омолодить». Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что физические упражнения предотвращают нежелательное накопление иммунных Т-клеток в мозге и положительно влияют на функцию микроглии – вспомогательного подтипа клеток нервной системы у мышей.

Ученые провели опыты на двух группах грызунов.

Животные из первой группы до этого придерживались составленного специалистами тренировочного плана и регулярно использовали беговое колесо.

Мыши же из второй группы не увеличивали уровень физической активности.

По прошествии времени исследователи проанализировали экспрессию генов в отдельных клетках мозга каждого грызуна.

Выяснилось в итоге, что физические упражнения оказывают значительное влияние на экспрессию генов в микроглии, вспомогательных иммунных клетках центральной нервной системы, которые поддерживают функцию мозга.

Оказалось, что такие грузки возвращают паттерны экспрессии генов в возрастной по функционированию микроглии к паттернам, наблюдаемым в микроглии молодых животных.

Указывается также, что предоставление пожилым животным доступа к беговому колесу предотвращало и уменьшало присутствие иммунных Т-клеток в гиппокампе.

Поясняется, что данные клетки обычно не обнаруживаются в мозге в молодости, они играют центральную роль в клеточном иммунном ответе, который направлен на распознавание и уничтожение инфицированных клеток и других аномальных клеток.

Сказано, что увеличение их количества с возрастом может спровоцировать нежелательные иммунные реакции и воспаление, негативно сказывающееся на работе нейронов и когнитивных функциях.

Предполагается, что подобный терапевтический эффект физической активности может проявляться и у людей.

Резюмируется, что тренировки необходимы для пожилых людей, желающих сохранить или улучшить свои физические и умственные способности.

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