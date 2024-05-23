Китай начал «карательные» военные учения вокруг Тайваня

Китай в четверг, 23 мая, начал двухдневные «карательные» военные учения вокруг Тайваня. Об этом сообщает Reuters.

Военные учения с участием армии, флота, авиации и ракетных сил в районах вокруг Тайваня начались в 7:45 (по местному времени). Они проводятся в Тайванском проливе, на севере, юге и востоке Тайваня, а также в районах вокруг контролируемых Тайванем островов Кинмэнь, Мацу, Вуцу и Доньинь.

Как заявили представители Китая, «это также суровое наказание за сепаратистские акты сил независимости Тайваня и суровую оговорку от вмешательства и провокаций со стороны внешних сил».

Напомним, новый президент Тайваня обратился с призывом к властям Китая. Пекин отреагировал.