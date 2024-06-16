Кейт Миддлтон появилась на публике и рассказала про курс химиотерапии

Принцесса Кейт Миддлтон появилась на публике впервые за полгода. Она прибыла на на парад Trooping The Colour в честь дня рождения Чарльза III вместе с детьми и мужем.

Отмечается, что это был первый выход Кейт Миддлтон в свет с 25 декабря 2023 года.

Накануне Кейт Миддлтон рассказала о прогрессе в своем лечении от рака. Принцесса Уэльская заявила, что все еще проходит курс химиотерапии, который продлится «еще несколько месяцев», где есть «хороший прогресс» в лечении.

Справка. О своем онкологическом диагнозе принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила в марте.