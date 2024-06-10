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Новости > Синоптики говорят, что в Украине скоро посвежеет

Синоптики говорят, что в Украине скоро посвежеет

Агата Кловская
10.06.24 13:03
116
Синоптики говорят, что в Украине скоро посвежеет

Погода в Украине меняется. Об этом говорят синоптики.

Прогноз на ближайшие дни дали в Гидрометцентре.

Эксперты небесной канцелярии поведали, что во вторник, 11 июня, в большинстве регионов нашей страны пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем в отдельных районах прогнозируется град и шквалы 15-20 м/с. Сухо будет на востоке и юго-востоке. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 15-20, днем 25-30 тепла. На юге и востоке прогреется до плюс 34. В западных областях будет 21-26 тепла.

В Киеве завтра вероятен дождь с грозой. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 18-20, днем 26-28 тепла.

В среду, 12 июня, в Украине временами пройдут дожди с грозами, в северных и большинстве центральных областей местами ожидаются значительные дожди. Ночью в юго-восточной части без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, при грозах порывистый.

В западных областях ночью плюс 11-16, днем 18-23 тепла. На остальной территории Украины ночью плюс 14-19ю, днем 20-25 тепла. В южных и восточных областях прогреется до плюс 28-33.

В украинской столице послезавтра пройдет дождь с грозой. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, при грозах порывистый. Ночью плюс 16-18, днем 22-24 тепла.

Ранее синоптик рассказала, каким будет это лето в Украине.

Тэги: общество, погода, погодные условия, синоптики, новости Украины

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