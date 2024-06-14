Американцы поведали об опасности одиночества для здоровья

Эксперты Пенсильванского государственного универ поведали об опасности кратковременного одиночества. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что люди, которые его переживают, чаще испытывают общую усталость, головные боли и тошноту.

Ранее стало известно, что долгосрочные последствия одиночества для здоровья включают повышение риска сердечных заболеваний на 29%, инсульта на 32% и деменции у пожилых людей на 50%. Такие люди более склонны к развитию депрессии и других проблем с психическим здоровьем.

Сейчас же удалось выяснить, что даже кратковременное одиночество может негативно сказываться на физическом самочувствии человека.

Свои данные ученые получили после восьмидневного опроса 1 538 добровольцев в возрасте от 35 до 65 лет. Их попросили поведать, чувствовали ли они себя одинокими, а также оценить уровни стресса и свое настроение.

Специалисты сконцентрировались на выявлении продолжительности и частоты периодов времени, в которые участники характеризовали себя как одинокие, а также фиксировали, как менялось физическое благополучие подопытных в одинокие периоды.

Через десять лет данные о самочувствии и психическом здоровья людей были обновлены.

Новый опрос выявил, что люди в период кратковременного одиночества чаще испытывали общую усталость, головные боли и тошноту.

Резюмируется, что добровольцы, устойчивые к негативному влиянию одиночества, могли не демонстрировать физических симптомов или таковые были менее серьезными.

Ранее американцы назвали неожиданный способ борьбы с одиночеством.