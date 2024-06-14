Украина заключила соглашение о безопасности еще и с Японией

Украина и Япония подписали двустороннее соглашение о безопасности. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в соцсети Х.

«Премьер-министр Японии Фумио Кишида и я только что подписал соглашение о безопасности между Украиной и Японией. Уникальный документ с одной из наиболее экономически и технологически развитых стран мира», — написал Зеленский.

По его словам, в 2024 году Япония выделит Украине 4,5 млрд долларов и будет поддерживать Украину в течение 10 лет.

«Помощь в сфере безопасности и обороны, сотрудничество в гуманитарной, технической и финансовой сферах, совместная работа ради реализации пунктов Формулы мира, санкций против агрессора и привлечения его к ответственности — это также закрепляет подписанное сегодня соглашение. Ценим то, что Япония будет работать с Украиной и ради отстройки и восстановления», — заявил президент.

В Офисе президента отметили, что это первое соглашение о безопасности между Украиной и государством Тихоокеанского региона. Для Японии такой тип соглашения и уровень поддержки беспрецедентны.

«Документ предусматривает передачу Украине нелетального оборудования, с учетом конституционных ограничений Японии, и закрепляет дальнейшее развитие сотрудничества в рамках коалиций возможностей, членом которых является Япония, в частности коалиций по информационным технологиям и разминированию», — говорится в сообщении.

Также Япония будет обеспечивать лечение раненых украинских воинов и сотрудничать с Украиной в области разведки и защиты секретной информации.

Обе страны совместно будут работать над следующим:

— усиление защиты и восстановление критической инфраструктуры;

— укрепление кибер- и информационной безопасности;

— обеспечение свободного судоходства и сохранность морских путей.

«Отдельный блок соглашения касается сотрудничества в области промышленности, где Япония занимает ведущие позиции в мире. Страны будут изучать возможности для развития промышленной базы Украины, в частности, посредством привлечения частного сектора, создания совместных предприятий и проведения исследований», — сообщили в ОП.

Также Япония и дальше будет поддерживать украинскую Формулу мира и будет усиливать санкции против России. Токио будет сотрудничать в разработке механизма возмещения ущерба, в том числе за счет суверенных активов РФ, и в привлечении агрессора к ответственности.

Напомним, Украина и США подписали соглашение о гарантиях безопасности.