27-летний игрок дондонского «Арсенала» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко может покинуть свою команду уже летом.

По информации портала TBR Football, «канониры» накануне старта Чемпионата Европы по футболу 2024 сообщили Зинченко, что больше не рассчитывают на него в следующем сезоне и то, что он выставлен на трансфер.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета определил, что Александр не соответствует уровню команды, хотя и уважает украинца.

В этом сезоне Зинченко за «Арсенал» сыграл во всех турнирах 35 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, сборная Украины по футболу будет взята под особую охрану во время чемпионата Европы в Германии.