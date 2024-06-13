Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > G7 решила, как передать Украине на 50 млрд долларов под российские активы, — Bloomberg

G7 решила, как передать Украине на 50 млрд долларов под российские активы, — Bloomberg

Агата Кловская
13.06.24 16:16
112
G7 решила, как передать Украине на 50 млрд долларов под российские активы, — Bloomberg

Страны «Большой семерки» договорились о структуре кредита, основанной на размерах их экономик, чтобы предоставить Украине около 50 млрд долларов новой помощи, которая начнет поступать к концу года. Об этом сообщает Bloomberg.

После нескольких месяцев дискуссий о том, как использовать прибыль, полученную от замороженных российских суверенных активов, план должен заручиться поддержкой лидеров на саммите в Италии на этой неделе.

Страны «Большой семерки» будут выдавать Украине кредиты, которые будут погашаться за счет прибыли, полученной от замороженных средств примерно в 280 млрд долларов, большая часть которых находится в Европе.

Ожидается, что сделка окажет критическую поддержку Украине в среднесрочной перспективе и поможет покрыть ее потребности в финансировании до 2025 года и в последующий период.

В соответствии с механизмом, который будет подписан в Италии, США, Европейский Союз и другие участники предоставят Украине кредит, а доходы, полученные от активов с течением времени, будут использоваться для возврата этих денег, сказали анонимные источники.

Кредиты будут структурированы по-разному в зависимости от внутренних процедур каждого участника, и каждый из них будет нести риск предоставляемых кредитов, если замороженные активы принесут меньшую прибыль, чем предполагалось.

По словам источников, окончательные технические детали будут согласованы после саммита. Помощь может быть использована для поддержки обороны, экономики и восстановления Украины. Специфика сделки может измениться, когда лидеры G7 встретятся 13 июня.

Для стран «Большой семерки» этот шаг посылает России сигнал о том, что они готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, поскольку война не показывает никаких признаков утихания.

Поступления от замороженных активов оцениваются в сумму от 3 до 5 млрд евро в год. ЕС уже согласился предоставлять Украине прибыль два раза в год, но принятая инициатива под руководством США обеспечивает поддержку, а также защищает помощь от политических сдвигов по обе стороны Атлантики в год многочисленных выборов.

Погашение кредита зависит от того, насколько долго активы будут оставаться обездвиженными, чтобы их непредвиденная прибыль могла погасить его, и этот процесс займет несколько лет. Лидеры «Большой семерки» неоднократно заявляли, что активы будут оставаться заблокированными до тех пор, пока Россия не согласится оплатить восстановление Украины.

«Я думаю, что мы определим основные моменты этого процесса, но некоторые детали еще предстоит проработать экспертам в установленный график, — заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. — Вот как я ожидаю, что все это будет развиваться».

Напомним, стало известно, когда Украине получит первые деньги от замороженных российских активов.

Тэги: Большая семерка, замороженные активы

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Ахметов и операция «Тариф»
27.05.24 21:54

Ахметов и операция «Тариф»

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.06.24 16:47

Генсек НАТО высказался об ударах F-16 по территории РФ

13.06.24 16:21

Британцы назвали элементарный способ снизить тревожность

13.06.24 15:44

Писториус рассказал, когда РФ может напасть на одну из стран НАТО

13.06.24 15:37

Ученые рассказали, как космическое облако заморозило Землю

13.06.24 15:36

Назван необычный способ борьбы с депрессией

13.06.24 15:11

Верещук сказала, сколько в Украине насчитывается ВПЛ

13.06.24 14:52

Финны назвали неочевидный фактор, который угрожает инсультом

13.06.24 14:41

Байден подпишет соглашение о безопасности с Украиной во время саммита G7

13.06.24 14:23

Италия пообещала передать Украине еще одну систему SAMP/T

13.06.24 14:41

Байден подпишет соглашение о безопасности с Украиной во время саммита G7

13.06.24 14:23

Италия пообещала передать Украине еще одну систему SAMP/T

13.06.24 10:44

США ввели мощные санкции против России

13.06.24 10:01

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 522 810 солдат

13.06.24 09:38

«Укрэнерго» опубликовало график отключений света на 13 июня

12.06.24 15:44

В «Укрэнерго» обновили график отключения света на 12 июня

12.06.24 13:24

Киев заливает дождем, есть проблемы с транспортом

12.06.24 12:43

Байден одобрил отправку в Украину очередной системы Patriot, — NYT

12.06.24 11:46

Германия с союзниками передает Украине 100 ракет для систем Patriot

12.06.24 09:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 521 830 солдат

07.06.24 11:04

Украина всегда будет иметь поддержку со стороны США, — Байден

07.06.24 08:03

Франция даст Украине истребители Mirage 2000-5

07.06.24 10:32

Поляки разблокировали движение грузовиков на границе с Украиной

07.06.24 16:45

Усик рассказал, кто нанес ему сильнейший удар за всю карьеру. Это не Фьюри

11.06.24 04:28

Американцы узнали о здоровье женщин кое-что пикантное

07.06.24 13:11

Итальянцы озвучили интересную диету

07.06.24 08:09

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 516 080 солдат

07.06.24 04:49

Обнаружен необычный способ остановить депрессию

11.06.24 03:04

Итальянцы выявили неожиданный способ борьбы с болезнями Альцгеймера и Паркинсона

07.06.24 03:37

Американцы сообщили о неожиданном вреде шума от самолетов

Фото и Видео
В итальянском парламенте произошла эпичная драка
В итальянском парламенте произошла эпичная драка
В итальянском парламенте произошла эпичная драка
В итальянском парламенте произошла эпичная драка
Жуткий пожар в Кувейте оборвал десятки жизней – видео с места трагедии
Жуткий пожар в Кувейте оборвал десятки жизней – видео с места трагедии
Киев заливает дождем, есть проблемы с транспортом
Киев заливает дождем, есть проблемы с транспортом
В США бык напал на зрителей во время родео – появилось видео
В США бык напал на зрителей во время родео – появилось видео
На Полтавщшине задержали вооруженную банду, которая готовила убийство депутата и полицейского
На Полтавщшине задержали вооруженную банду, которая готовила убийство депутата и полицейского
В Луцке произошел взрыв гранаты в отделении почты
В Луцке произошел взрыв гранаты в отделении почты
В Мексике обрушился балкон с людьми: есть погибшие, много пострадавших
В Мексике обрушился балкон с людьми: есть погибшие, много пострадавших
В Одессе автомобиль влетел в толпу людей на пешеходном переходе
В Одессе автомобиль влетел в толпу людей на пешеходном переходе
Веном 3: Последний танец (2024): трейлер и дата выхода
Веном 3: Последний танец (2024): трейлер и дата выхода
Boeing впервые запустил на МКС космический корабль с астронавтами
Boeing впервые запустил на МКС космический корабль с астронавтами
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.