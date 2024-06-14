В «Укрэнерго» рассказали об отключениях света на 14 июня

Во всех регионах Украины 14 июня графики отключения света будут действовать с 18:00 до 22:00. Об этом сообщает «Укрэнерго» в Telegram.

«14 июня по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 18:00 до 22:00», — сказано в сообщении компании.

Там также уточнили, что электроснабжение критической инфраструктуры и предприятий, которые импортируют 80% электроэнергии для своих нужд, не ограничивается.

Напомним, США помогут восстановить и защитить украинскую энергетику от ударов РФ.