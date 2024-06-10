В Украине может подорожать один из важнейших продуктов

Хлеб может подорожать в Украине. Об этом поведал президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, которого цитирует AgroPortal.

По его словам, сперва цена может вырасти на 10%, а после этого еще на 20%.

Говорится о том, что стоимость этого продукта подрастет в результате подорожания муки нового урожая на 25-30% и отключения электроэнергии.

Также было сказано: «Отключение на два часа смещает график выпуска хлеба на восемь часов. Это заставляет перестраивать систему производства, логистики и реализации хлеба, что увеличивает расходы. Многим предприятиям пришлось покупать генераторы».

Добавляется: «Себестоимость хлеба классической рецептуры имеет долю электроэнергии на уровне 50 копеек. Если же хлеб производится с помощью генератора, эта доля увеличивается до 1 гривны 50 копеек».

Кроме этого, еще одной проблемой отрасли он назвал бронирование.

Резюмируется: «Из-за отсутствия людей некоторые предприятия меняют график работы, сокращают объемы и ассортимент производства».

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