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Новости > Войска начинают не воспринимать Зеленского как верховного главнокомандующего, – считает экс-нардеп

Войска начинают не воспринимать Зеленского как верховного главнокомандующего, – считает экс-нардеп

Агата Кловская
15.06.24 08:54
49
Войска начинают не воспринимать Зеленского как верховного главнокомандующего, – считает экс-нардеп

Вопрос легитимности украинского лидера Владимира Зеленского будет становиться все острее и острее с каждым днем, так как даже военные уже перестали воспринимать президента как верховного главнокомандующего. Об этом в комментарии СМИ рассказал бывший народный депутат Украины Владимир Цыбулько.

Собеседник напомнил, что 5-летний срок полномочий Владимира Зеленского как президента, определенный Конституцией, истек 20-го мая 2024 года, после чего ряд некоторых украинских политиков стали делать оправдывающие заявления по поводу легитимности главы государства.
«Они руководствуются не правом, а политической целесообразностью. А это очень плохая история, потому что государство - это регламенты, процедуры, институты. Вот это и есть демократия, демократическое государство. Зеленский с приходом во власть и приведя свою команду, начал культивировать полное пренебрежение к праву, к Конституции. В конце концов, мне показалось, что часть политиков стали мыслить в парадигме Зеленского», - пояснил он.

Собеседник обращает внимание, что в глазах западных партнеров Зеленский выглядит «просроченным», «не совсем легитимный».
Вместе с тем Цыбулько отмечает: тот факт, что во время визита в Киев глава МИД Германии Аналенна Бербок выразила поддержку Зеленскому в вопросе легитимности является очередным доказательством тому, что на Западе есть сомнения на этот счет.

«Проблема, во-первых, существует, потому что оппозиция в странах, которые нас поддерживают, может выйти с таким определенным морально-правовым видением. Первое. А оппозиция может спросить у оппонентов, которые поддерживают сейчас Украину: а что вы поддерживаете средствами налогоплательщиков в Украине? Безопасность или установление, или узурпацию власти Зеленским? Пока что этот вопрос как бы особо не муссируется на Западе, потому что я понимаю, что во время войны, избирательная кампания, это точно не о стабильности, а особенно в украинском случае. Но, с другой стороны, украинская власть не улучшила климат правового государства, не считается с оппозицией, фактически демонтировала конституционное устройство государства, и эту узурпацию видят все. Просто такая же политическая целесообразность начинает доминировать в умах партнеров, которые помогают нам», - подчеркнул он.

Политик также напомнил, что уже было заявление из среды президента США Джо Байдена о том, что после выборов президента США, Украину начнут готовить к президентским выборам независимо от состояния войны.

«Мне кажется, что многие западные партнеры тоже так неловко намекают на то, что, независимо от обстоятельств, в следующем году выборы должны быть. При чем под это готовят надежное поле», - добавил он.

Цыбулько указал на наличие множества факторов, которые являются раздражителями внутри Украины, которые делают вопрос легитимности Зеленского еще острее.

«Вопрос легитимности будет выползать еще острее и острее. Например, если дальше будут давить и грабить, местное самоуправление будет намекать на нелегитимность Зеленского, потом, то есть, по сути, есть еще один фактор. Все время Банковая настаивала на легитимности Зеленского как на военном лидере, то есть главное, что это высокий уровень доверия, но после кадровых перестановок, после скандалов в Министерстве обороны, после отставки генерала Залужного, у Зеленского нет того контакта и опоры на военных», - сказал он.

Собеседник обратил внимание на то, что самый главный легитимизатор Зеленского – Вооруженные Силы.

«Вооруженные Силы сейчас не видят в нем реально своего защитника, лидера. Самое смешное то, что медийные структуры, которые обслуживают Зеленского, много месяцев работали на уничтожение репутации Вооруженных сил и продолжают работать. И это означает, что единственный крупный легитимизатор Зеленского - это войска. Войска начинают не воспринимать Зеленского как Верховного главнокомандующего. Это после отставки генерала Залужного, это начало выпирать повсюду и, если сейчас говоришь с войсками, воины Зеленского клянут на чем свет стоит», - подытожил он.

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