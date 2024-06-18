В Минобороны объяснили, почему QR-код в Резерв+ пока появился не у всех

Замминистра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко заявила, что в приложении Резерв+ QR-код, заменяющий военный билет, пока появился не у всех. Запуск этой функции осуществляется в несколько волн. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

«Так как мы запускаем интеграционно, то есть в несколько волн, абсолютно все получат доступ к возможности генерирования этого документа... Мы видим статистику. Успешно уже загрузили электронный военно-учетный документ 62 тысячи пользователей. Это очень большой спрос. Поскольку это было лишь за несколько часов. И в дальнейшем приложение будет абсолютно всем доступно в маркетах», — пояснила чиновница.

Черногоренко добавила, что с сегодняшнего дня доступ к приложению будут иметь в 176 странах и Украине.

«Это эффект нарастающей доступности приложения в маркетах. Абсолютно все пользователи получат доступ. Просто он будет предоставляться в несколько волн. Следите за обновлениями... Буквально в течение сегодняшнего дня, нескольких дней кряду абсолютно во всех 176 странах и Украине будет предоставлен этот доступ к приложению», — рассказала замминистра обороны по вопросам цифрового развития.

По ее словам, электронный военный билет уже легализован постановлением Кабинета Министров.

Напомним, в Резерв+ запустили важное обновление.