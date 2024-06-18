В Ростовской области были атакованы сразу две нефтебазы

В ночь на вторник дроны СБУ атаковали нефтебазы «Азовская» и «Азовнефтепродукт» в Ростовской области РФ. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники в спецслужбе.

«Минувшая ночь показалась максимально взрывной для ростовских нефтебаз „Азовская“ и „Азовнефтепродукт“, которые в общей сложности насчитывают 22 резервуара с топливом», — сообщил собеседник.

По его словам, после успешной отработки дронов на объектах начались мощные пожары.

«СБУ и дальше будет вводить „дроновые санкции“ против российского нефтеперерабатывающего комплекса и уменьшать экономический потенциал врага, который обеспечивает агрессора ресурсами для ведения войны против Украины», — добавил в спецслужбе информированный источник.

Напомним, в РФ заявили о взрывах на нефтебазе в Ростове.