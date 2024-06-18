НАТО обещает не наращивать свой ядерный потенциал

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверяет, что Альянс не будет наращивать свой ядерный потенциал. Об этом он заявил после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Было сказано: «У НАТО нет планов наращивать ядерное вооружение».

Добавляется: «В это нет ничего нового, мы занимаемся модернизацией, заменяя старые самолеты на новые машины пятого поколения. США модернизируют свое ядерное оружие».

Резюмируется, что Альянс определенное время уже проводит подобную модернизацию и обеспечивает прозрачность процесса

Ранее мы писали, что НАТО обсуждает приведение ядерного оружия к боевой готовности.