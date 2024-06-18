«Укрэнерго» отменило отключения света до обеда

Графики почасовых отключений электроэнергии во вторник отменены до 15:00. Об этом сообщило «Укрэнерго» 18 июня.

«Сегодня срок действия ограничения потребления во всех областях уменьшен: графики почасовых отключений отменены с 10:00 до 15:00. С 15:00 до 24:00 потребление будет ограничиваться согласно установленным облэнерго графикам», — говорится в сообщении.

Указано, что причиной такого решения является более активная работа солнечных электростанций (СЭС).

В компании заверили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме об изменении времени действия ограничений потребления будет сообщено дополнительно.

Напомним, «Укрэнерго» анонсировало круглосуточные отключения света.