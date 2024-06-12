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Новости > Стало известно о масштабах разрушения медицинской инфраструктуры в Украине за годы войны

Стало известно о масштабах разрушения медицинской инфраструктуры в Украине за годы войны

Агата Кловская
12.06.24 11:08
149
Стало известно о масштабах разрушения медицинской инфраструктуры в Украине за годы войны

Министр здравоохранения Виктор Ляшко поведал о масштабах разрушения медицинской инфраструктуры в нашей стране за годы войны. Он выступил на Конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Чиновник сказал: «В Украине разрушено более 1,6 тысяч объектов медучреждений. Сумма на восстановление уже превысила 17 миллиардов долларов».

Глава ведомства отметил: «Такого разрушения и нарушения Женевской конвенции не видел мир».

Министр отметил проблемы в оказании медпомощи, связанные с разрушением энергетической инфраструктуры.

Было сказано: «Сегодня Россия активно бомбит объекты энергетики. Скажите, пожалуйста, кто хотел бы попасть в больницу, в которой нет света, нет тепла, нет воды? А это условия, которые создает российский террорист для наших больниц».

Информируется: «Мы знаем минимальное количество больниц, которые необходимы в кризисное для страны время, которые можно обеспечить теплом, водой, электричеством, бомбоубежищами».

Ранее мы писали, что в Украине значительно «помолодели» инсульты.

Тэги: общество, медицина, здоровье, война, новости Украины

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