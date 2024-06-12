В Украине значительно «помолодели» инсульты

В нашей стране во время войны инсульты «помолодели» на десять-пятнадцать лет. Об этом на Конференции по восстановлению Украины в Берлине сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он сообщил: «Я могу сейчас зайти в дискуссию и показать цифры роста инсультов, к которому приводит именно стрессовые ситуации, в которых мы находимся».

Чиновник добавил: «Мы уже сегодня можем подтвердить исследования прошлых лет, что стране, где идет война, инсульты «молодеют» на десять-пятнадцать лет».

Резюмируется: «Подобные заболевания получают совсем другая возрастная категория».

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 521 830 солдат.